Genoa, Gilardino apre a Balotelli: "Ha ancora quel fuoco per fare bene". Cosa manca per il suo arrivo

L’attaccante italiano sta attendendo un segnale da parte della società ligure: allo stato attuale dei fatti, il centravanti italiano ex Milan e Inter è il profilo che convince maggiormente il tecnico Alberto Gilardino per tutta una serie di caratteristiche considerate fondamentali dall’allenatore del Grifone., in conferenza stampa,

. Ma come ho detto prima in questo momento, vista la partita di domani e per i miei ragazzi, è riduttivo parlare di chi non c’è. La società sa qual è il mio pensiero, è chiaro a tutti. Sono due o tre settimane che si parla di alcune situazioni e siamo un po’ in ritardo"., dunque, oltre a sondare altre piste come Ounas, Ben Yedder e Choupo Moting,Le parti si sono riavvicinate negli ultimi giorni e un nuovo summit è previsto per provare a trovare una quadra definitiva al suo tesseramento da svincolato o meno.ha già dimostrato di voler tornare a confrontarsi con la Serie A e, che al netto sono circa la metà, fino al termine di questa annata),Infatti, se da una parte c'è chi sull'ex centravanti della nazionale punterebbe ad occhi chiusi, come il tecnico Alberto Gilardino e il presidente Alberto Zangrillo, dall’altra, la dirigenza e l'amministratore delegato Andres Blazquez, insieme al direttore sportivo Marco Ottolini, rimangono titubanti circa l'apporto che il 34enne potrebbe dare ad una squadra in crisi di risultati e di gioco.

