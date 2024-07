L'attacco della Roma è un cantiere aperto: cosa c'è di vero su Jonathan David

al direttore sportivo Florent Ghisolfi: per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Romelu Lukaku e rinforzare adeguatamente il suo reparto d’attacco ha sceltoe punto di forza anche della nazionale del Marocco. Un nome sul quale però si sono concentrate prima le attenzioni di alcuni club arabi e poi, soprattutto, quello del Fenerbahce allenato dall’ex tecnico giallorosso José Mourinho. Circostanze che stanno rallentando e complicando la trattativa tra i giallorossi e il club andaluso, dopo che, mentre per il calciatore era previsto un contratto pluriennale e un ingaggio di 1,4 milioni di euro. Mae non è da escludere che sullo sfondo possano affacciarsi opzioni alternative momentaneamente messe da parte.- Per esempio quello di, numero 9 della nazionale canadese e del Lille, con cui ha chiuso l’ultima stagione con un bottino di 26 reti in 47 partite. Il profilo del classe 2000, che nei mesi passati è stato più volte accostato principalmente a Milan e Napoli, in considerazione anche del blitz nel capoluogo lombardo del suo agente Nikos Mavromaras dello scorso aprile,e che è stato rilanciato con forza dai media inglesi, nello specifico da Sky Sports UK.In tal senso, attenzione al richiamo che può esercitare la Premier League per un calciatore ancora giovane e con margini di miglioramento importanti., centravanti classe ‘95 del Villarreal che, in virtù dei 26 gol dell’ultima annata, viene considerato una pedina sacrificabile solo a certe condizioni. Ossia i 37 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel contratto con scadenza giugno 2028., uno dei nomi sondati dal Milan in questi giorni per completare la prima linea dopo l’arrivo ufficiale di Morata. Ma né il club rossonero né altre potenziali pretendenti dall’Inghilterra hanno palesato ad oggi la volontà di soddisfare le richieste romaniste intorno ai 30 milioni di euro.- Quel che appare certo, superata la metà del mese di luglio e le primissime settimane di questo calciomercato estivo, è che(trasferitosi al Como)rientrato dal prestito dal Bayer Leverkusen e messo immediatamente fuori rosa da Xabi Alonso per essersi presentato in ritiro in ritardo e fuori condizione. Al momento, il reparto offensivo capitolino si compone di Abraham, fermato da un problema muscolare prima dell’amichevole contro il Latina, dall’intoccabile Dybala e da due giocatori rientrati alla base ma tutt’altro che centrali nel progetto come Ola Solbakken ed Eldor Shomurodov.