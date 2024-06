Come può giocare il Real Madrid con Mbappé

AFP via Getty Images

Meglio tardi che mai. Kylian Mbappé realizza il suo sogno con un anno di ritardo, abbracciando quel Real Madrid che tanto aveva desiderato fin da piccolo.: operazione chiusa da tempo, ma per ufficializzarla hanno aspettato qualche ora dopo la vittoria della 15ª Champions League arrivata grazie al successo col Borussia Dortmund. Prima il trofeo, poi l’annuncio di uno dei giocatori più forti al mondo.- Carletto Ancelotti se la ride in panchina, perché l’abbondanza non è mai stata un problema.. Difficilmente li vedremo tutti e 6 in campo insieme, ma Kylian ci sarà sicuramente. Un posto gli va trovato. La sensazione è che possano giocare con Bellingham dietro al tridente Vinicius, Mbappé, Rodrygo. Una sorta di 4-2-1-3 da far impazzire gli avversari.

- Mbappé non ha mai nascosto che il suo sogno è sempre stato quello di giocare nel Real Madrid.: il piccolo Mbappé che posa da solo, con la tuta del Real Madrid, indicando lo stemma col sorrisone di chi sogna, un giorno, di giocare con quella maglia. Una diapositiva riposta nel cassetto fino a oggi, quando tutto è diventato realtà.