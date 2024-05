L'addio di Endrick al Palmeiras: 'Non mi dimenticate'. Quando arriva al Real Madrid

Getty Images

Le lacrime di un diciassettenne, l'emozione di uno stadio intero. Nella notte il Palmeiras ha pareggiato 0-0 contro il San Lorenzo nell'ultima partita della fase a gironi della Copa Libertadores. I brasiliani si erano già qualificati agli ottavi con un turno d'anticipo, cosìcol quale giocherà dalla prossima stagione.- A venti minuti dalla fine l'allenatore Abel Ferreira l'ha sostituito e tutto l'Allianz Parque di San Paulo l'ha omaggiato con appalusi e cori per lui.: il ragazzo lascia casa, pronto per il grande salto in Europa: "Chiedo solo di non essere mai dimenticato - ha detto l'attaccante classe 2006 nel post partita - perché io non dimenticherò mai questi tifosi. E spero di incontrarci di nuovo".

- Due anni fa il Real Madrid ha affondato il colpo per Endrick anticipando la concorrenza dopo averlo seguito per diverso tempo:, raggiungendo così gli altri connazionali Vinicius e Rodrygo. E aspettando anche Mbappé - in arrivo a zero dal Psg - Ancelotti avrà uno degli attacchi migliori in assoluto.- Il cantiere Palmeiras però non si ferma mai, perché chiusa la cessione di Endrick si sono già messi in moto per valorizzare altri talenti. Dietro di lui è cresciuto, un anno in meno del compagno e considerato il suo successore. Su di lui però c'è un forte interessamento del Chelsea che ha già trovato l'accordo col giocatore e ora punta a trovare l'intesa col Palmeiras per bloccarlo subito e portarlo in Inghilterra quando diventerà maggiorenne. Qualche metro più indietro gioca, classe 2006 per il quale il West Ham è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro.