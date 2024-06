Como: Varane, Hummels, Ramos. Il mercato di Fabregas tra sogni e solide realtà

Getty Images

Roberto Carlos? No, Roberto Carlino. Visti i nomi che stanno circolando in orbita, la facoltosa società lombarda neopromossa in Serie A, è lecito sognare, ma bisogna sempre tener presenti le parole d, che dei lariani è l'allenatore:"Se arriveranno grandi nomi?, io voglio alzare il livello mentale, è la prima cosa che ho detto ai ragazzi il primo giorno, non voglio il classico giocatore che viene qua per prendere i soldi e non lavorare". Quindi niente sogni, ma solide realtà, come recitava un famoso spot. Ma se la disponibilità nel conciliare sogno, ambizione e umiltà verrà riscontrata, allora i fratelli Hartono hanno le risorse per procedere anche con grandi colpi.

Quasi. Perché se, pagato 4 milioni+1 bonus alla Roma, e, riscattato dall'Austria Vienna, sono a tutti gli effetti due arrivi, il secondo è già stato protagonista nella seconda parte dell'annata della promozione. Allora il secondo colpo in entrata potrebbe essere, autore di un ottimo 2023/24 al centro della difesa del Cagliari. Valore: 8 milioni+2 bonus, tanto per far capire che il budget non è assolutamente quello di una neopronmossa. E non è finita qui, perché è proprio in difesa che si stanno concentrando le voci di mercato che coinvolgono nomi importanti, anzi, importantissimi.

Sergio, Mats, Raphael. Tre difensori sul viale del tramonto, tutti e tre svincolati, ma tutti e tre impegnati nelle leghe top nella scorsa stagione. Ramos al Siviglia, Varane al Manchester United, Hummels addirittura ha giocato alla grande la finale di Champions League pur persa contro il Real Madrid. Sentiamo ancora Fabregas: “Aspettiamo come andrà il mercato, ma non abbiamo soldi per prendere giocatori come Ramos e Modric". Un'altra chiusura, che però non cancella i. Il Como ha questo tipo di ambizione.

Stefanoè un altro nome che può far comodo, confermato come interesse dallo stesso allenatore spagnolo. E poidel Venezia, che piace a mezza Serie A,del Boca Juniors come alternativa ai nomi pesanti in difesa,dal Marsiglia odalla Sampdoria per la porta. Siamo soltanto a giugno, ma la sensazione netta è che la campagna di rafforzamento del Como possa regalare tante belle storie da raccontare.