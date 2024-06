Perché il Napoli ha scelto Conte

Getty Images

La priorità di Antonio Conte era il ritorno in Italia, in Serie A. Dopo l'esperienza al Tottenham in Premier League l'allenatore aveva il desiderio di tornare dalla famiglia,. Accostato a Juventus e Milan, in realtà non c'è mai stato nulla di concreto ma l'unico club che ha portato avanti i contatti arrivando fino in fondo è stato il Napoli.- Con il presidente De Laurentiis si è arrivati a un accordo per tre anni con contratto in scadenza a giugno 2027, il presidente l'aveva inserito in una lista che comprendeva anche Pioli, Italiano e Gasperini, decidendo poi di affondare il colpo sull'ex allenatore della Juventus., per farlo hanno scelto un tecnico esigente e con l'etichetta di vincente sulle spalle, che dà tanto e chiede tanto, capace di tirare fuori il 110% da ogni giocatore.

- Dopo la prima esperienza in Premier League sulla panchina del Chelsea, Antonio Conte decide di accettare la sfida Tottenham nel novembre 2021 quando il club inglese lo sceglie per sostituire Nuno Espirito Santo. Alla fine di una stagione in cui riporta gli Spurs in Champions dopo due anni, inizia il periodo difficile:; quando rientra il rapporto con i tifosi si incrina a causa di risultati negativi che porteranno alla separazione dal club.