Dopo le polemiche degli ultimi giorni, in seguito all'1-1 tra Liverpool e Tottenham, il tecnico degli Spurs Antonio Conte ha risposto alle parole di Jurgen Klopp, che aveva dichiarato: "Speravo di vincere questa partita ma il Tottenham ha pensato solo a difendersi. Hanno pareggiato con noi e fatto risultato con City e Chelsea, il loro stile funziona in queste partite, ma sono ancora al quinto posto e questo dimostra quello che sono. Non mi piace il suo calcio, io non saprei insegnarlo". In seguito, erano arrivate le scuse del tecnico tedesco ("Conte? Non ripeterei quelle parole").



Questa, in conferenza stampa, la risposta di Antonio Conte: "Klopp era un po' frustrato dopo la partita, ma allo stesso tempo per ogni allenatore è importante essere concentrato sulla propria squadra e non sull'avversario. Quando è così, significa che vuoi trovare una scusa o un alibi per aver sbagliato il tuo lavoro".