La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro l'Inter, che prende il via alle 20.45 allo Stadium. Massimiliano Allegri ritrova Alex Sandro e Denis Zakaria e potrà avvalersi della presenza di Leonardo Bonucci, almeno per la panchina, mentre nella lista degli indisponibili rimangono Chiesa, McKennie e Kaio Jorge.



Questa la lista completa:



Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio



Difensori: Chiellini, De Ligt, Bonucci, Rugani, Danilo, Alex Sandro, De Sciglio, Cuadrado



Centrocampisti: Arthur, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Zakaria



Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean