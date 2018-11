Ilnon è mai stato una partita come le altre, ma questa volta il derby più caldo del mondo è qualcosa di più:, andataitaliane a La Bombonera (match inizialmente previsto per sabato 9 alle 21, rinviato per i forti temporali) e ritorno il 24 novembre a El Monumental.Sarà iltra le due squadre,. Fortino Bombonera per il Boca, che ha perso solo 2 delle ultime 14 partite ufficiali, una proprio contro il River che in questa Libertadores è ancora imbattuto (3 vittorie e 3 pareggi), capace di mantenere la porta inviolata in quattro di queste sei partite. L'ultimo scontro in Copa Libertadores sorride al River Plate: nel 2015 1-0 all'andata al Monumental, 3-0 a tavolino al ritorno alla Bombonera per la sospensione al 45' della partita, dovuta a un attacco con gas urticante subito dai giocatori ospiti. Millonarios che sorridono anche per l'ultima finale giocata contro gli Xeneizes: il 15 marzo 2018, 2-0 al Boca e Supercoppa argentina in bacheca. Boca però che batte il River come Libertadores vinte: 6 a 3.Ci sarà anche tanta Italia in questa sfida, con diversi giocatori che hanno militato in Serie A: nel Boca Carlos(Juventus), Fernando(Roma), Mauro(Lazio e Fiorentina) e Gino(Catania); nel River Juan(Pescara), Bruno(Verona) e Lucas(Genoa.Boca Juniors (4-3-3): Rossi; Jara, Izquerdoz, Magallan, Olaza; Perez, Barrios, Nandez; Pavon, Benedetto, Zarate. All. Schelotto.River Plate: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Quintero, Ponzio, Palacios, Martinez; Santos Borré, Scocco. All. Gallardo.Nella stagione 2018-19,in esclusiva e tutta la. Oltre a, fra gli altri eventi proposti danella stagione 2018-19, ci sono anche Liga e Ligue 1.