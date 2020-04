Ecco il messaggio della regina Elisabetta alla nazione inglese: "Serve autodisciplina e risolutezza per fronte alla più grave avversità che incombe sul suo Regno e sul mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Vi parlo in un momento di momento di sconvolgimento nella vita del nostro Paese: uno sconvolgimento che ha causato dolore ad alcuni, difficoltà finanziarie a molti ed enormi cambiamenti alla vita quotidiana di tutti noi. Quelli che verranno dopo di noi potranno dire che i britannici di questa generazione sono stati forti come ogni altra. spero che negli anni a venire ognuno sarà in grado di essere orgoglioso per come ha risposto a questa sfida. Mi rivolgo a voi in quello che so essere un momento sempre più impegnativo".