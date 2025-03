Perché la Juventus si stupisce di questo Thiago Motta? È lo stesso di Bologna: formazioni, big ed empatia ma senza risultati

Cosa è rimasto in Emilia del tecnico italo-brasiliano e perché si è arrivati a unche può essere solo minimamente rintuzzato da un eventualecon conseguente qualificazione Champions? Probabilmente, che ha puntato e corteggiato Mottaal punto da vestirlo di bianconero virtualmente

In queste ore i capi d’accusa al Thiago Motta bianconero sono chiari:con giocatori che passanocon lo spogliatoio ebianconeri,. Ecco, per dirlo con molta chiarezza:Partiamo dal temaA volte non bastava nemmeno adocchiare le pettorine della rifinitura della vigilia per essere certi di fare centro.: non facevi in tempo a chiederti” e questo magari, o risultava. Qualcosa che si è visto anche, con le idee vincenti. Certo, a volte l’impressione chec’era (per esempio una partita a Sassuolo in cui parte senza punte con) ma i dividendi quasi sempre arrivavano, persino ruotando i portieri. Tante idee, parecchi adattamenti - spesso: citofonare recentemente, anche se da queste parti erano- ma un insieme sempre all’insegna di quell’equilibrio che in bianconero pare essersi sbriciolato negli ultimi 180 minuti.

Il primo anno rossoblù ha rappresentato l’unico vero esempio di, peraltro suo ex compagno di squadra da ragazzino all’Inter.Il minutaggio cala,, arriva qualche infortunio di troppo: “Arna” pianta il muso, diventa quasi, dà chiari segnali di insofferenza uscendo dal campo dopo le panchine, mentre Barrow o Sansone (o Zirkzee, quando non è k.o.) fanno i centravanti. E Motta ne parla malvolentieri, rispondendo secco sul tema in conferenza stampa.. Il weekend dopo lo manda in campo a Salerno nella ripresa, dopo 15 minuti infortunio al piede: lì la città si convince che l’idolo Arnautovic forse ha dato il meglio e che Thiago le sue ragioni le ha, ripescandolo poi per il finale di campionato. Certo,, fin da subito parso non proprio il centravanti ideale per un tecnico per cui, che orienta il pressing della squadra”.

Sotto le Due Torriè arrivato al posto dell’indimenticatoed è rimasto per: inizia ad handicap - un punto in quattro partite - e, che chiedono spiegazioni più ai giocatori che a lui, appena arrivato. Confronto assai robusto, nel qualeun episodio che gli costerà - salvo deroghe minimali -, anche nei giorni più felici rossoblù. Dopo quella partenza, via via ingrana e porta la squadra dalla zona calda fino al: un risultato importante, che lo fa sentire sulla plancia di comando. A Lecce, dopo l’ultima giornata 2022-23, va a muso duro con un giornalista:. Al netto dell’accusa sgradevole,, clima freddino anzichenò e poi Motta parte per il suo buen retiro di Cascais, in Portogallo, dove vive la famiglia e dove l’ex centrocampista va a staccare la spina dalla fine di un campionato all’inizio del ritiro della stagione successiva.: il mercato langue e il tecnico dopo una tournée giocata con alcuni Primavera titolari, imbraccia la clava.Ai ragazzi servono stimoli, entusiasmo e concorrenza interna, i tifosi si sono abbonati e ci danno fiducia ma. È lo sbrocco pubblico che però getta le basi del volo rossoblù, visto che anche- si stava muovendo sottotraccia per avere un boost di investimenti:

In quella stessa intervista Motta taglia un paio di, tra tuttiSalute, specie per uno che aveva abituato i giornalisti nei pregara a conferenze molto parche di titoli, in cui tutti i giocatori sono "" e in cui. Sartori, che da sempre va sul campo a vedere giocatori e a conoscere i ragazzi, non solo assembla una squadra di valore ma un gruppo con valori umani importanti: Motta attecchisce subito,e dopo qualche sussulto sul mercato di gennaio -- in primavera arriva in zona Champions con cinque vittorie in fila. Egioco moderno, fatto di interscambi continui, Zirkzee a orchestrare l’attacco nel suo ruolo di centravanti/trequartista che apre spazio per gli inserimenti altrui, Calafiori che sale impetuoso a impostare.C’è unabase da sottolineare: negli anni di Bologna, Motta era chiaro,Anche perchéUn giocatore, ai tempi, diceva:. Ecco,Quest’anno alla Juventus anche Motta e il suo staff erano alla prima stagione di quello che per tutti i tecnici è un lavoro diverso, ovveroPartita, scarico, rifinitura, di nuovo partita:E forse. Certo, poi ci sarebbe un tema tecnico: la qualità dei rossoblù della passata stagione, che in buona parte si stanno confermando anche quest’anno. Prendiamo il terzetto dei centrali (ne giocavano spesso solo due):Dal crac del crociato diPersonalmente, dubito. Insomma, c’è anche un tema ditra il Bologna che fu - e che è tuttora: citofonare Italiano, pur con qualche big in meno della passata stagione - e la Juventus che (non) è. E che, almeno sul campo, sembra tutto fuorché una squadra dell’allenatore che ha portato in Champions il Bologna dopo sessant’anni.