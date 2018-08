Serie A is back. Finalmente è tornato il campionato, che ieri ha visto il suo via ufficiale con la partita ricca di gol e spettacolo tra Chievo e Juventus, nell'esordio ufficiale di Cristiano Ronaldo con la squadra di Massimiliano Allegri. Una stagione che, per la prima volta dopo tanti anni, è cominciata a mercato chiuso, visto che questa finestra di trasferimenti si era conclusa alle 20 di venerdì. Una sessione tutt'altro che avara diCirca tre mesi di trattative e di rincorse per il sottoscritto, che si erano aperti a, che ha raggiunto il suo maestro Spalletti con un anno di ritardo rispetto ai piani dei nerazzurri. Qualche settimana di tempo e l'occhio dei tanti appassionati di calcio ha visto qualcosa di incredibile, un evento nemmeno immaginabile fino a qualche giorno prima: Cristiano Ronaldo, uno dei due giocatori più forti al mondo, che ha deciso di lasciare il Real Madrid e proseguire la sua vita calcistica in bianconero , conquistato dagli applausi dello Stadium ricevuti appena un paio di mesi prima.L'arrivo di CR7, chiaramente, avrebbe potuto oscurare l'intero mercato da quel 10 luglio, giorno del suo annuncio ufficiale. Invece le big di Serie A - e in particolar modo Milan e Juventus hanno deciso di non farsi mancare nulla e imbastire uno degli scambi più clamorosi di sempre, cole il contemporaneo passaggio nella squadra di Rino Gattuso dello "scaricato" GonzaloLe curiosità non finiscono qui:, confermando come l'effetto CR7 abbia portato benefici a tutta la Serie A., furioso per il mancato trasferimento di Clemenza al Palermo. Episodi, racconti e retroscena dell'estate di mercato più clamorosa di sempre, tutta da vivere e raccontare sul ciglio di un marciapiede.