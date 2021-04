Secondo l’Evening Standard, la favorita per l’acquisto di Agüero è il Chelsea. I Blues sono infatti l’unica squadra inglese concretamente interessata all’acquisto dell’argentino e gli permetterebbero di continuare a scalare posizioni nella classifica all time dei marcatori della Premier League, cosa che non potrebbe fare se andasse al Barcellona, alla Juve o al PSG.



Attualmente il Kun è quarto, primo fra gli stranieri, con 181 gol, a 6 reti da Andy Cole, 27 da Wayne Rooney e 79 dall’apparentemente irraggiungibile Alan Shearer.