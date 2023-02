93 partite, un Mondiale vinto e uno perso in finale, più una Nations League: questo lo score di Raphael Varane, centrale del Manchester United, con la Nazionale francese, uno score che potrebbe diventare definitivo a breve. Le Parisien, infatti, assicura che l'ex Real Madrid sta per annunciare il proprio ritiro dal calcio internazionale, dovuto ad un "esaurimento fisico e mentale" oltre alla delusione della finale persa contro l'Argentina e alla voglia di trascorrere più tempo con la famiglia. E' il terzo della spedizione in Qatar a dire basta dopo i portieri Mandanda e Lloris.