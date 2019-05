Julian Brandt, talento del Bayern Leverkusen, è destinato a lasciare il club tedesco al termine della stagione in corso, nonostante la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. La Juventus è da tempo interessata a lui e alla sua clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ma, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Kicker, Brandt non si muoverà dalla Germania. Il Borussia Dortmund, infatti, ha vinto la concorrenza per il giocatore, che in stagione ha collezionato 10 gol e 17 assist in 43 presenze tra tutte le competizioni. Beffata la Juventus, al pari di Atletico Madrid e Tottenham.