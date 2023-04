Erano partiti dalla Polonia per raggiungere la Grecia ed arbitrare un'importante sfida valida per il campionato greca. La meta l'hanno raggiunta ma ubriachi. È successo a quattro arbitri, precisamente Pawel Raczkowski, gli assistenti Radoslaw Siejka ed Adam Kupsik e l’addetto al VAR Krzysztof Jakubik, arrivati in aeroporto su di giri e protagonisti di diverse risse a bordo dell'aereo. Scontata la decisione della federazione ellenica che ha deciso di impedirgli di dirigere il match tra Aek e Aris previsto per oggi.



Nel dettaglio il quartetto, dopo aver esagerato con l'alcool e disturbato altre persone in volo, avrebbe pure sputato ad un passeggero una volta arrivato all'aeroporto, tanto da costringere le forze dell'ordine ad intervenire. Raczkowski, col suo team, dovrà spiegare l'accaduto davanti alle autorità greche.