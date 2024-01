De Rossi: 'Roma squadra forte, sono rimasto choccato a Trigoria. Ho bisogno dei tifosi, come ai vecchi tempi'

Daniele De Rossi ha concesso la sua prima intervista ufficiale nelle vesti di nuovo allenatore della Roma. Una chiacchierata con la tv del club giallorosso nella quale il successore di José Mourinho ha confessato le sue prime emozioni e sensazioni in vista della grande sfida che lo attende.



"Sto provando stupore, perché faccio fatica a riconoscere posti che ho visto per 18 anni. Ricordo tutto, dai luoghi e alle persone che hanno condiviso con me una parte della mia vita bellissima. C'è un lavoro importante da fare, quindi non possiamo guardarci tanto intorno per vedere come è cambiata la situazione. Questa è una squadra importante, avevo bisogno di questa grandissima opportunità. Mi ha choccato rivedere certi posti. Nessun paracadute, né per me né per la squadra. I momenti di difficoltà ci sono in ogni squadra", ha dichiarato De Rossi.



Il nuovo allenatore della Roma ha poi aggiunto: "Non alleno da molto tempo, anche se si dice che è come andare in bicicletta. Ho allenato per pochi mesi, al momento abbiamo fatto più cose burocratiche che di campo. Per ora, allenamento di ripresa, da domani prepareremo meglio la prossima sfida, entrando nel dettaglio di alcune cose". Su Trigoria: "Incredibile, l'ho trovata trasformata. Un centro sportivo veramente bello, sono quasi invidioso per gli anni in cui ho vestito questa maglia. Forse abbiamo più di quello di cui abbiamo bisogno". E sulla prima all'Olimpico, alle 18 di sabato contro il Verona: "Ci sono già tornato con la Nazionale, tre volte, ma penso di poter dire che non sarà la stessa cosa. Venendo qui da tifoso, al di là del risultato e del momento, lo stadio era sempre in modalità Roma-Barcellona. Spero che continueremo con questo trend. Ai tifosi direi mille cose, ma ho solo bisogno di loro come ai vecchi tempi".