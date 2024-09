De Sciglio: "Posso giocare in 3 ruoli. Passare da Milan e Juve all'Empoli non mi spaventa. Dovevo rimettermi in gioco"

Getty Images

, ex-terzino di Milan e soprattutto Juventus, oggi si è presentato in conferenza stampa aper raccontare quella che sarà la sua nuova avventura con la maglia del club toscano."Sicuramente è un punto di ripartenza, tanti sportivi durante la loro carriera hanno avuto momenti in cui hanno fatto un passo indietro. A me serviva questo, una volta che sono tornato dal ginocchio non ho avuto la possibilità di far vedere che sto bene. Il mio obiettivo è quello di rimettermi in gioco e penso che Empoli sia il posto giusto per farlo”.

“La trattativa è nata molto semplicemente, sono stato contattato dal direttore Gemmi che mi ha palesato la sua volontà, è una cosa che mi ha fatto molto piacere perché avevo bisogno di sentirmi di nuovo importante e voluto"."Per me era importante rimettermi in gioco, il dove mi importava relativamente. Vorrei far vedere che sto bene, di Empoli mi hanno parlato tutti benissimo, qui si lavora molto bene ed è avvenuto tutto in maniera molto naturale. Ho valutato l’offerta per qualche giorno, ma poi mi sono convinto che fosse il posto adatto".

"Qui sono il più vecchio, ho trovato tanti ragazzi vogliosi di mettersi in mostra e sono convinto che faremo molto bene, io porto qui la mia esperienza per dare una mano”.“Passare da realtà come Milan e Juve a Empoli non mi ha spaventato. Fare queste esperienze fa bene per uno sportivo perché vedere realtà più modeste può farti crescere di più. Con il pensiero che un giocatore che ha fatto determinate squadre può solo portare esperienza ed aspetti positivi”.“Sul ruolo io mi sento di poter giocare sia come quarto tutta fascia che come terzo centrale. In Francia ho fatto anche il centrale in una difesa a quattro, potrei fare anche quello”.