De Zerbi può tornare in Italia? Voci su Juventus e Milan, cosa sta succedendo

Redazione Calciomercato

La sconfitta del Parco dei Principi contro il PSG ha spento ogni minima speranza di titolo per il. Un sogno, bellissimo, destinato a rimanere tale perché il distacco in classifica è salito a 19 punti. La sconfitta, seppur pesante, non ridimensiona ildagli assalti di Monaco, Nizza e del Lione di Fonseca. Perché riportare il club in Champions League sarebbe comunque un risultato importante e, certamente, non scontato.

Dalla Premier League alla Ligue 1 mantenendo il proprio stile e una filosofia di gioco riconoscibile. De Zerbi ha portato il Marsiglia a un livello alto con una proposta di calcio che entusiasma sia i propri tifosi che gli addetti ai lavori.Il Marsiglia è stato uno dei protagonisti principali della scorsa sessione estiva di calciomercato a livello europeo:e avevano tante richieste. E nemmeno a gennaio il club francese è rimasto guardare. La strategia per rinforzare la rosa è stata condivisa tra il direttore sportivo Benatia e l’allenatore De Zerbi al quale è stato fatto firmare un contratto triennale a 6 milioni lordi a stagione. E i risultati sono perfettamente in linea con il programma iniziale.

è un allenatore ambizioso e con una personalità spiccata. Ama studiare il calcio e le sue evoluzioni, provare e credere. Nell’estate del 2021 decise di lasciare la comfort zone di Sassuolo per una sfida tanto affascinante quanto complicata in Ucraina allo Shakhtar Donetsk.L’estero e le sue nuove sfide lo affascinano ancora tanto e non si sente un allenatore sul mercato. Tradotto in parole povere: non sente la necessità di tornare in Italia ma solo quella di crescere e di poter fare calcio alla sua maniera. Ascolta, legge e osserva tutto quello che si dice su di lui negli ultimi giorni.

L’interesse della Juventus non è ancora diventato concreto, in questa fase circolano tanti nomi.. Roberto rispetta il club, la sua storia, il progetto e i tifosi. Meno il campionato francese e alcune sue dinamiche. Qualora decidesse di tornare in Italia l’opzione più credibile sarebbe la Juventus.. La scelta del nuovo allenatore rossonero dipenderà dalla volontà del prossimo direttore sportivo.