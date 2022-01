Paolo Di Canio parla a Sky Sport dell'ex Inter Eriksen e del suo possibile futuro in Premier League: "​Sarebbe una storia meravigliosa. Nell'intervista l'ho visto coraggioso, rivederlo in campo sarebbe un segnale fantastico da una persona che ha rischiato tanto. Potrebbe tornare al suo mondo, alla sua vita. Speriamo di rivederlo in campo".