Dovbyk è più vicino all'Atletico Madrid: cosa cambia per Fullkrug e il Milan

e prova ad avvicinare la chiusura di un’operazione che, nelle intenzioni del club madrileno, dovrà far dimenticare la delusione per la conclusione della vicenda- passato al Milan attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 13 milioni di euro soltanto pochi giorni dopo aver giurato fedeltà alla causa - e rappresentare una soluzione per il presente e per il futuro del reparto d’attacco. Secondo quanto riferisce il portale spagnolo Relevo,Per il capocannoniere dell’ultima Liga si sta cercando di arrivare ad una definizione sia per quanto concerne il prezzo finale sia per le modalità con le quali chiudere l’affare. Negli ultimi giorni anche Roma e West Ham hanno parlato col Girona e per questo l’Atletico Madrid ha deciso di rompere gli indugi.- Arrivato in Catalunya nell’estate scorsa per poco meno di 8 milioni di euro dal Dnipro, oggipresente nel contratto in scadenza a giugno 2027. Le due società sono in contatto in queste ore per capire se chiudere sulla base di una cifra leggermente superiore ai 40 milioni, bonus compresi, per poterla spalmare su più annualità o provvedere al pagamento della clausola ma ricercando una soluzione che non metta l’Atletico nelle condizioni di versare l’importo in un’unica soluzione.L’aspetto che Relevo sottolinea con forza è cheDopo aver contribuito, coi suoi 24 gol in 36 partite, al raggiungimento di una storica qualificazione alla Champions League, il classe ‘97 ritiene concluso il suo percorso nella formazione biancorossa e spinge per una rapida soluzione. Un’operazione che appare dunque ben avviata in tutti i suoi aspetti e che, se confermata,, centravanti classe ‘93 in uscita dal Borussia Dortmund e sul quale è forte il Milan, che sta pensando a lui come numero 9 di scorta al fianco di Morata.