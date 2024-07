Perché è saltata En-Nesyri alla Roma

Getty Images

Il tempismo nel calciomercato è tutto. O quasi. Il dirigente bravo è (anche) quello che sa chiudere un acquisto al momento giusto o che si inserisce quando serve nella corsa a un obiettivo., perché dopo aver trovato l'accordo col Siviglia con il giocatore che spingeva da tempo per andare in giallorosso, la società ha preso tempo per poi tirarsi indietro definitivamente.- En-Nesyri è andato al Fenerbahçe per circa 30 milioni di euro e un ingaggio da 5 milioni all'anno, ma il giocatore avrebbe accettato uno stipendio inferiore pur di andare alla Roma. L'aveva detto sia ai dirigenti giallorossi che a quelli turchi, aveva anche informato di questo il Siviglia, che alla fine ha accettato l'offerta di Ghisolfi di 22 milioni nonostante fosse inferiore rispetto a quella dei turchi., che al momento di firmare le carte hanno deciso di fare dietrofront.

- Eppureper poterlo inserire in gruppo e farlo allenare con il resto della squadra a poco meno di un mese dall'inizio del campionato. Il testa a testa di mercato però l'ha spuntato Josè Mourinho, che da ex ha sfidato la Roma sul mercato e con il suo Fenerbahçe è riuscito a strappare il sì di En-Nesyri che dopo aver aspettato per diverse settimane i giallorossi si è trasferito in Turchia.