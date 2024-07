Da Soulé a Dovbyk e Le Fée: ecco come la Roma riesce a spendere 100 milioni sul mercato

, anzi brevissimo. I giallorossi dopo qualche settimana di colpevole immobilismo hanno iniziato a premere sull’acceleratore. L’aereo dei Friedkin è ancora fermo ai box, ma i proprietari hanno iniziato a mettere mano al portafoglio. E questa è la cosa che interessa ai tifosi.Oltre a tenere bene a mente che il gruppo Friedkin è uno dei più ricchi nel mondo del calcio, c’è bisogno anche di fare un passo indietro. In questa sessione di mercatoUn po’ di libertà per operare e un ‘blocco’ in meno per i Friedkin dovuto anche al miglioramento del bilancio. Il gruppo haUn miglioramento dei conti dovuto dall’aumento dei ricavi provenienti dalla biglietteria e dal merchandising. Inoltre, secondo una stima dei presidenti della Roma il bilancio è destinato ancora a migliorare.

e per farlo ha deciso di cambiare strategia. Basta con calciatori ultratrentenni con stipendi faraonici. ProprioIn più ci sono i soldi arrivati dalle cessioni.da investire. Sul mercato ci sono ancheServirà qualche cessione per rinforzare la

- Nei giorni scorsi il club ha presentato il rendering delche è piaciuto anche al Sindaco. Sbagliato pensare che l’accelerata sull’impianto abbia cambiato i piani sul mercato. La società da diverso tempo sente la fiducia del Comune di Roma ed è convinta di arrivare al risultato finale entro 3/4 anni. Una sterzata sulle trattative è arrivata dopo il clamorosototali a causa dei tanti debiti del club di Liverpool. Ad oggi, però, non ci sono certezze sul fatto che il mancato acquisto della squadra di Premier abbia cambiato le sorti del mercato giallorosso.