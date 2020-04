. Ieri sera il totale di contagiati era intorno ai 7000 (Gerusalemme in testa con oltre 900 casi) con 34 decessi quasi tutti questa settimana. Ma la situazione rischia di divampareIl dottor Ran Saar che guida l’Associazione sanitaria Maccabi ha parlato di decine di migliaia di casi nascosti ancora non registrati. Gli ebrei ultraortodossi (haredim) hanno accolto con riluttanza le restrizioni annunciate dal governo e sono contrari al distanziamento sociale. Secondo il giornalista Anshel Pfeffer:per via del divieto rabbinico di usare televisione, radio, giornali laici, Internet e telefoni con app tipo whattsapp;e agli studi della Torah perché «sotto il sole non c'è mai nulla di nuovo».Proprio a Bnei Brak durante la guerra del Golfo nel1991, il rabbino vietò agli abitanti di tagliarsi la barba e indossare le maschere antigas contravvenendo così alle disposizioni del governo. Saddam Hussein avvalorò poi la scelta bombardando i luoghi vicini ma non Bnei Brak e gli abitanti si persuasero che fosse bastata la Torah a proteggerli.Difficile immaginare un colpo più grande alla sua autorità». Per il resto Bnei Brak resiste contestando il coprifuoco antivirus come un inaccettabile ritorno alla condizione di ghetto.A differenza del '91 si iniziano tuttavia a contare i morti. «La città della Torah non è più protetta», anzi:, che viene considerata una delle migliori dell’anno. E’ la storia di un’ebrea ultra-ortodossa che lascia di nascosto il marito e la comunità in cui vive a Williamsburg, a Brooklyn, New York, per cercare una nuova vita a Berlino. È ispirato alle memorie di Deborah Feldman «Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots» (pubblicate nel 2012) e scritto in collaborazione con lei.