È morto Bolano, ex calciatore colombiano del Parma

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Jorge Bolano. L'ex centrocampista colombiano del Parma è scomparso all'età di 47 anni, stroncato da un infarto cardiaco mentre era alla festa di compleanno di un suo parente a Cúcuta. I soccorsi sono stati vani.



Cresciuto in patria nell'Atletico Junior dove nel 1993 esordisce in prima squadra, il classe 1977 viene acquistato nel 1999 dal Parma. Con cui colleziona 128 presenze, vincendo la Coppa Italia nel 2002.



In Italia ha giocato anche con Lecce e Modena, passando pure in prestito per una stagione alla Sampdoria, però senza mai scendere in campo in partite ufficiali per via di un grave infortunio.



A gennaio 2010 torna in Colombia al Cúcuta Deportivo, dove tre anni dopo si ritira dal calcio giocato nel 2013. Nel 2017 allena il Real Frontera, una squadra di seconda divisione venezuelana.



Bolano ha raccolto 33 presenze con la nazionale maggiore della Colombia, segnando un goal (al Cile nella Copa America del 1999) e partecipando alla fase finale del Mondiale di Francia 1998.