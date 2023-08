Il regalo per l'Europa è finalmente arrivato: a poche ore dalla chiusura del mercato, il Brighton è a un passo dal chiudere con il Barcellona per il prestito dell'esterno offensivo spagnolo Ansu Fati, classe 2002, che ha perso spazio in Catalogna in seguito all'esplosione del 2007 Lamine Yamal. A questo punto, il Barcellona può procedere con l'acquisizione dell'ex Inter e Juve Joao Cancelo in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City e spingere fino all'ultimo per provare ad aggiungere alla rosa un altro Joao, Felix, che aspetta solo di lasciare l'Atletico Madrid dopo l'esperienza semestrale al Chelsea.



CI HA PROVATO IL TOTTENHAM - Anche il Tottenham voleva Ansu Fati, ma adesso è più defilato dato che l'inserimento del Brighton ha fatto centro anche per via della presenza in panchina di un tecnico accreditato quale l'italiano Roberto De Zerbi. Tutte le operazioni citate sono collegate dalla procura del noto agente portoghese Jorge Mendes.