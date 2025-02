Empoli-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Empoli - Atalanta in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

è una partita dai due volti per squadre in cerca di riscatto, anche se per motivi diversi. L'Atalanta, eliminata dallae dalla Coppa Italia e reduce dal pareggio con il Cagliari, vuole conservare il terzo posto e prova ad ambire alla vetta (le è rimasto solo il campionato), mentre la formazione di D'Aversa pensa a salvarsi dopo il KO con l'Udinese.

Segui Empoli - Atalanta in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Empoli-Atalanta: domenica 23 febbraio 2025: calcio d'inizio alle ore 18.00: Sky Sport 251 e DAZN: Sky Go, Now, DAZN: Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo.. D’Aversa.: Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.. Gasperini.dal primo minuto, dopo la querelle in settimana per il rigore sbagliato contro il Club Brugge e l'intervento del presidente Percassi, l'obiettivo è sfruttare la qualità e la fantasia del nigeriano per battere l'Empoli con il tridente pesante. Gasp sarà però senza Hien, Maldini, Kossounou, Scalvini e Scamacca, con un occhio d'attenzione per Djimsiti, diffidato. Posch potrebbe prendere il posto di Toloi in difesa.a rischio gli infortunati Viti, Anjorin e Fazzini. Colombo ed Esposito sono i punti fermi d'attacco.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Empoli-Atalanta sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN.Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky go, e NOW, il servizio di streaming di Sky. Su tutti i dispositivi: per DAZN bisogna fare il download delle App, per Sky basta collegarsi al sito ufficiale delle piattaforme.

Su DAZN, la telecronaca di Empoli-Atalanta sarà affidata a Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel. Su Sky, invece, a Davide Polizzi e Fernando Orsi.