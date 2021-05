Il diktat è tagliare per contenere i costi.e l'idea didi non toccare il giocattolo da lui creato e che ha portato allo scudetto numero 19 non sarà quella su cui punterà la società. Un'idea che però non è così sbagliata, anzi, in una situazione di normalità sarebbe quella da perseguire con grande forza.La risposta che il calcio ci ha dato negli ultimi anni è semplice (ed è anche quella di Conte) ed è rappresentata daInutile negarlo,, possibilmente inserendoli in un contesto già vincente.e ce lo stanno insegnando in Premier League con un mix di giovani talenti acquistati o cresciuti nel vivaio inseriti in una rosa puntellata a suon di milioni. Ilè stato maestro di questa tattica dall'esordio di Messi in poi e ilha inseguito e seguito a ruota. Ile la, infine, sono stati a lungo l'esempio perfetto di questa programmazione con i rispettivi 9 titoli vinti consecutivi.Bastoni, Barella, ma anche Brozovic e Lautaro sono stati investimenti su giovani che hanno trovato la consacrazione. già pronti erano invece Hakimi, (in parte) Eriksen e, soprattutto l'uomo del salto di qualità definitivo,che accomuna tutti i cicli vincenti e, in parte, si ricollega al discorso economico:con calciatori d'età compresa fra i 22 e i 30 anniConsiderando l'11 di Conte all'Inter il dato rientra perfettamente in media con le eccezioni Perisic (32) e Handanovic (37) ad alzare la statistica. Per tornare alle società che hanno trionfato negli altri campionatinell'11 tipo. Ildi eccezioni ne ha tre e sono rappresentate da Neuer in porta (35) Davies in fascia (20) e Lewandowski in attacco (32) ma il valore assoluto di questi 3 gioielli va oltre il discorso sull'età.tornato alla vittoria, rispetta al 100% questi parametri con l'eccezione Luis Suarez (34) che come per Lewandowski può rappresentare il valore aggiunto nonstante l'età.Insomma, per maturità anagrafica e valori, l'Inter è appena ​entrata e ha appena raggiunto la parte più alta della curva del suo valore e tutto questo non va depauperato. La possibilità di aprire un ciclo vincente e duraturo esiste e da qui nasce la rabbia che porterà Conte a dire addio. Smontare questa squadra sarebbe un crimine, un fallo da cartellino rosso in vista del futuro che non solo Suning, ma anche Oaktree, non può e non deve permettersi. Marotta dovrà fare i salti mortali.