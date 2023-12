Tra i colpi di lusso che la Pistoiese aveva effettuato sul mercato, prima che scoppiasse il caos societario, c'era l'attaccante Marcello Trotta, ex Sassuolo e Crotone in Serie A tra le altre, che il club arancione ha ovviamente perso con tutti i big della rosa: rescissione del contratto per il giocatore depositata e quindi nuovo mercato per chi ha dimostrato di poter essere una ghiotta occasione anche per le categorie superiori, Serie D e Serie C.