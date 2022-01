La Coppa d'Inghilterra regala sempre sorprese. Il Newcastle è stato eliminato in casa da un club di terza divisione: il Cambridge United, lanciato da Ironside. Fuori anche il Watford di Ranieri, sconfitto 4-1 sul campo del Leicester. In campo il Chelsea: torna al gol Lukaku, sostituito nell'intervallo tra primo e secondo tempo.



FA Cup - 32esimi di finale



Mansfield-Middlesbrough 2-3

Bristol City-Fulham 0-1 (dopo i tempi supplementari)

Burnley-Huddersfield 1-2

Coventry-Derby County 1-0

Hartlepool-Blackpool 2-1

Millwall-Crystal Palace 1-2

Barnsley-Barrow 5-4 (dopo i tempi supplementari)

Boreham Wood-Wimbledon 2-0

Kidderminster-Reading 2-1

Leicester-Watford 4-1

Newcastle-Cambridge United 0-1

Peterborough-Bristol Rovers 2-1

Port Vale-Brentford 1-4

QPR-Rotherham 2-1 (dopo i calci di rigore)

West Brom-Brighton 1-2 (dopo i tempi supplementari)

Wigan-Blackburn 3-2



Birmingham-Plymouth 0-0 (risultato parziale)

Chelsea-Chesterfield 5-0 (risultato parziale in gol Werner Hudson-Odoi, Lukaku, Christensen e Ziyech su rigore)

Hull-Everton 2-2 (risultato parziale)

Swansea-Southampton 0-1 (risultato parziale)

Yeovil-Bournemouth 0-2 (risultato parziale)