FantaSanremo 2025, il regolamento

Daniele Venturelli/Getty Images

La data da cerchiare in rosso sul calendario è martedì 11 febbraio, giorno dell'inizio della 75a edizione del Festival di Sanremo. Il countdown sta per finire, l'Ariston sta per riaprire il sipario ed è tutto pronto anche per il FantaSanremo, il fantasy game ispirato al Fantacalcio. Qui non ci sono i calciatori ma i cantanti, non si hanno a disposizione i crediti ma i "baudi"; ci sono invece i bonus e i malus, ovviamente diversi rispetto a quelli ai quali sono abituati gli appassionati di Fantacalcio.. Nella serata delle cover verranno assegnati bonus e malus anche agli ospiti che si esibiranno insieme all'artista.

- Ogni utente - ci si iscrive scaricando l'app gratuita - può creare; una richiesta espressa a gran voce dai giocatori del FantaSanremo perché non tutti i cantanti si esibiscono in tutte le serate. Il budget per comporre la squadra è di 100 baudi - un omaggio a Pippo Baudo - alla fine di ogni serata il punteggio si aggiorna in automatico. Gli utenti possono cambiare la propria formazione sostituendo i titolari con le riserve e scegliendo un capitano tra i titolari ogni giorni da mercoledì 12 a sabato 15 febbraio, dalle 8 alle 20.

- Dal momento in cui inizia la serata, fino alla fine della diretta della serata finale, i titolari faranno guadagnare e perdere punti alla propria squadra in base a determinati comportamenti: i bonus e i malus valgono anche nel DopoFestival, ce se saranno altri extra che valgono anche per le riserve.Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio: +10 puntiDirige l’orchestra il Maestro Enrico Melozzi: +5 puntiCantante suona uno strumento: +10 puntiBallerini: +10 puntiPerformer (altri tipi di esibizioni con la partecipazione di performer non in gara esclusi i ballerini): +15 punti

Invasione di palco non programmata: +30 puntiSeda una rissa in diretta: +25 puntiSi esibisce dopo mezzanotte: +5 puntiSi esibisce dopo l’una: +10 puntiUltimo artista a esibirsi (ogni serata, esclusi eventuali spareggi e bis): +10 puntiSi esibisce al cantar del gallo: primo artista ad esibirsi per ogni serata: +10 puntiStanding ovation del pubblico dell’ Ariston (se parziale il bonus viene dimezzato): +20 puntiStanding ovation dell’orchestra: +30 puntiLascia un caffè sospeso “da Papalina” per un altro artista in gara: +20 punti

Spesa Intelligente: artista quotato meno di 15 baudi nella top ten della classifica finale: +15 punti.Nomina il FantaSanremo sul palco: -10 puntiIl presentatore sbaglia il titolo della canzone durante la presentazione pre-esibizione: -15 puntiIl presentatore sbaglia il nome dell’artista durante la presentazione pre-esibizione: -10 puntiIl presentatore sbaglia il nome degli autori, compositori e/o del direttore d’orchestra durante la presentazione pre-esibizione: -5 puntiOutfit total black: -5 puntiNon ringrazia verbalmente al termine dell’esibizione: -5 puntiNon scende la scalinata dell’Ariston (pre-esibizione): -10 punti

Inciampo sulla scalinata (pre-esibizione): -10 puntiCaduta sulla scalinata (pre-esibizione): -30 puntiDimentica parole del testo della propria canzone in gara facendo scena muta o farfugliando per qualche secondo: -10 puntiAll’artista cade accidentalmente il microfono o l’asta del microfono: -15 puntiProblemi tecnici che causano l’interruzione del brano: -20 puntiInciampo durante l’esibizione: -10 puntiCaduta durante l’esibizione: -20 puntiFischi di disapprovazione del pubblico dell’Ariston chiaramente udibili: -30 puntiDiscorso e/o battute di carattere discriminatorio: -30 punti

Rissa sul palco: -50 punti“Orgogliosa e canto”: -66,6 puntiCanzone e/o artista squalificati: -100 punti