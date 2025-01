Sanremo 2025, il regolamento

Daniele Venturelli/Getty Images

Ci siamo, il teatro Ariston è pronto a riaprire il sipario per; il vincitore finale "si qualificherà" all'Eurovision Song Contest 2025 nel quale - salvo rinunce - rappresenterà l'Italia dal 13 al 17 maggio a Basilea (Svizzera). Oltre ai trenta artisti big, 4 cantanti emergenti si giocheranno il trionfo nella sezione Nuove Proposte, alla quale hanno avuto accesso grazie al percorso fatto a Sanremo Giovani 2024.

Nella prima serata si esibiranno i 30 Campioni in gara, ciascuno con il proprio brano, votati dalla giuria della sala stampa, TV E web. Al termine delle votazioni verranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.All'inizio della seconda serata si esibiranno i primi due artisti della sezione Nuove Proposte. Le esibizioni saranno votate dalla giuria della sala stampa, tv e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). L'artista più votato avrà accesso alla finale della quarta serata. Di seguito, si esibiranno 15 dei 30 Campioni con il proprio brano in gara, votati dalla giuria delle radio (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria dei 15 artisti in gara, dove verranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

All'inizio della terza serata si esibiranno gli ultimi due artisti della sezione Nuove Proposte. Le esibizioni saranno votate dalla giuria della sala stampa, tv e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). L'artista più votato avrà accesso alla finale della quarta serata. Di seguito, si esibiranno i restanti 15 dei 30 Campioni con il proprio brano in gara, votati dalla giuria delle radio (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria dei 15 artisti in gara, dove verranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

All'inizio della quarta serata si esibiranno i due artisti finalisti della sezione Nuove Proposte. Le esibizioni saranno votate dalla giuria della sala stampa, tv e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). La canzone più votata sarà proclamata vincitrice della sezione Nuove Proposte. Di seguito, i 30 Campioni si esibiranno con un pezzo da loro scelto, sia italiano che internazionale. Le esibizioni saranno votate dalla giuria della sala stampa, TV e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). Durante la serata tutti gli artisti si esibiranno accompagnati da ospiti italiani o stranieri. Al termine della serata verrà stilata la classifica di serata: l'esibizione più votata sarà proclamata vincitrice della serata cover. A differenza delle edizioni precedenti, questa classifica non sarà inclusa nella classifica provvisoria delle tre serate precedenti.

Nel corso della serata finale si esibiranno nuovamente i 30 Campioni, ciascuno con il rispettivo brano in gara, votati dalla giuria della sala stampa, tv e web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). All'inizio della serata sarà svelata la prima classifica generale, determinata dalla media di tutti i voti ottenuti nel corso delle prime tre serate, mentre al termine delle votazioni sarà stilata la classifica finale, determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti, che stabilirà la classifica definitiva dalla trentesima alla sesta posizione. Sarà poi eseguita una nuova votazione da parte dalla giuria della sala stampa (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). La somma dei voti di tutte le tre componenti, sommate ai voti della precedente classifica generale, decreterà infine la canzone vincitrice del Festival.