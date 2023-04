Dodò, terzino destro della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro la Sampdoria: "I capelli viola li ho fatti ieri perché speravo di giocare una grande partita, siamo felici del nostro lavoro".



Cosa vuol dire per te il gol?

"Mi mancava tanto, erano tanti anni che non segnavo. Oggi è una grande serata per me e la squadra".



Rapporto con Italiano?

"Mi aiuta sempre a dare il meglio, quando sono arrivato ero fermo da sei mesi e sapeva che non mi stavo esprimendo al mio livello. Adesso sono felice".



Cosa vuoi dire ai tifosi?

"Ai tifosi posso solo dire grazie perché ci seguono sempre, siamo focalizzati su tutti gli obiettivi. Vogliamo alzare tutti e due trofei".