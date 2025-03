Fiorentina, Dodò vuole restare ma è tutto fermo sul fronte rinnovo. Il punto

Getty Images

Dopo una stagione quasi totalmente passata ai box a causa del terribile infortunio al crociato,è tornato a rendere su ottimi livelli con la maglia della Fiorentina durante quest'anno. Uno dei pochi elementi senza ricambi in rosa, il brasiliano è il calciatore più impiegato da Palladino durante questa stagione con ben 37 presenze totali. Proprio per il suo ruolo di primo piano si è parlato negli scorsi mesi di poter allungare il contratto che lo lega alla Fiorentina con contestuale aumento dell'ingaggio.- Il ragazzo ha più volte espresso la volontà di restare con la maglia gigliata anche per tanti anni. Tuttavia, la situazione al momento non sembra così definita. A renderlo noto è il Corriere dello Sport in edicola questa mattina che spiega come i discorsi per il rinnovo sono oggi fermi senza che se ne sia capito il motivo. L'ex Shakhtar, dal canto suo, spera di poter allungare fino al 2029.

Dodò è arrivato nell'estate del 2022 alla Fiorentina che ha versato circa 16 milioni nelle casse dello Shakhtar Donetsk. Il brasiliano ha firmato un contratto fino al 2027 da 1,5 milioni di euro netti a stagione.