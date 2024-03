Fiorentina-Maccabi Haifa, quante limitazioni: 6 settori del Franchi rimarranno chiusi

La Fiorentina è attesa dalla gara di ritorno in Conference League contro il Maccabi Haifa, dopo il 3-4 sul campo neutro di Budapest ottenuto all'andata degli ottavi di finale. La squadra israeliana porta con sé lo spettro della guerra, che è il motivo per cui si è giocato in Ungheria e per cui la vendita dei biglietti è cominciata solo oggi. Ma con grandi limitazioni. Ecco infatti come recita il sito ufficiale viola:



"Disponibili per questa gara le tariffe:



PROMO ABBONATO SERIE A/GROUP STAGE: a partire da 12€

PROMO INVIOLA: a partire da 16€

UNDER 14: (in TUTTI i settori dello stadio) riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2010, acquisto consentito solo con biglietto a tariffa INTERO PREL. ABBONATI o INTERO INVIOLA

SETTORE OSPITI la vendita del settore ospiti sarà esclusivamente di gestione presso la società Maccabi Haifa FC



Per questa gara i seguenti settori non saranno disponibili:



Parterre di tribuna centrale

Parterre di tribuna

Parterre di tribuna laterale

Parterre di Maratona coperto

Parterre di Maratona scoperto

Parterre di Maratona laterale



Ingresso allo stadio sarà consentito entro e non oltre le ore 18:15 del giorno gara 14/03/2024, inoltre non sarà consentito l’ingresso a borse, zaini e power bank".