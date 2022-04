Il quinto gol stagionale di Lucas Torreira ha regalato la vittoria alla Fiorentina, 1-0 al Venezia e sesto posto in classifica: "Io nasco trequartista/attaccante, gli inserimenti in area di rigore ce li ho - ha raccontato Torreira a Dazn nel post partita - A fare la differenza è stata la fame da gol e la voglia di fare male alla squadra avversaria. Queste sono partite difficili, il Venezia era organizzato e per fortuna abbiamo segnato presto. Il gol? Ho visto che il pallone è rimasto lì e ci sono andato col tacco. Abbiamo conquistato tre punti importantissimi, ora testa alla Juve contro la quale sarà una battaglia; crediamo alla finale di Coppa Italia e lo facciamo anche grazie all'entusiasmo dei nostri tifosi, che da quando sono arrivato mi hanno sempre caricato. Il quarto posto? Seguo un insegnamento del mio ex allenatore Simeone e dico che dobbiamo pensare partita per partita. Il Cholo è un grandissimo tecnico, mi ha insegnato molto".