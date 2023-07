La 36enne giornalista, compagna del 59enne allenatore francese del Napoli, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera:La gravidanza è una fase di consapevolezza e maturità, l'ho vissuta in maniera totale e soprattutto intima, fino a quando è stato possibile continuando anche a lavorare. Lavoro e famiglia sono parti complementari della vita, nel migliore dei mondi è questo mix che rende felici e realizzati.. Ho commentato l'Europa League per una tv francese, spesso lui era in una città e io in un'altra. L'amore è una parte bellissima della vita, ma non ci si annulla. I nostri lavori sono complementari. Giornalista sportiva io e allenatore lui, il calcio ti dà e ti toglie anche tanto. Non esistono compleanni, anniversari, ricorrenze in cui si è sicuri di esserci. Non è facile comprendere certe distanze se non le condividi e se non c'è rispetto, libertà condivisa"., sono figlia di un maresciallo della Finanza, cresciuta con regole molto ferree. Per me Rudi era il mister... Poi qualcosa evidentemente è cambiato, maTemevo che il direttore avrebbe potuto dubitare del mio rendimento professionale, non lo avrei tollerato"., certo, sarebbe strano il contrario, ma negli anni ho seguito con trasporto anche tante squadre per lavoro, che mi ha insegnato a scindere, a gustarmi il bel calcio a prescindere dalla fede, e per vita privata supportando il lavoro del mio compagno. Farò quindi lo stesso con il