Prime reazioni dalla Francia al ritiro dalla Nazionale di Raphael Varane. Il ct Didier Deschamps ha così commentato la decisione del difensore: "Raphael mi ha chiamato qualche giorno fa per spiegarmi che voleva mettere fine alla sua carriera internazionale. È un ragazzo intelligente, che sa prendersi il tempo per riflettere, pesando pro e contro prima di decidere. Non entro nei dettagli del nostro scambio di opinioni, ma Raphael ritiene di essere giunto alla fine della sua avventura con la nazionale francese. Ho vissuto una situazione un po' simile alla sua, capisco le sue motivazioni e rispetto la sua decisione anche se mi dispiace, visto quel che ha saputo fare in questi anni".