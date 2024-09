AFP via Getty Images

Si è conclusa. La dirigente greca ha lasciato il suo incarico dopo il caos dovuto alla scelta di sollevare dall’incarico DDR e anche a causa di un rapporto tutt’altro che positivo con il resto della squadra. Ora, né in conferenza, né in televisione. Dopo il terremoto societario che ha coinvolto De Rossi prima e Souloukou,, che ha creato malumore all’interno dello spogliatoio, e poi la situazione. Eventi che hanno fatto storcere il naso a

disponibile. Inoltre, non è arrivato il tanto desiderato rinforzo di qualità a destra che De Rossi ha chiesto per tutta l’estate.L’obiettivo era costruire un progetto in completa sinergia, ma gli scenari sono cambiati e le sorprese potrebbero non finire qui. Al momento la chiamata dei proprietari americani non è arrivata, ma in caso di risultati deludenti