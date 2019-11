Rodolfo Landim, presidente del Flamengo, ha parlato del futuro di Gabigol in conferenza stampa durante la cerimonia per conferire la cittadinanza onoraria a Jorge Jesus: "Abbiamo avuto i primi contatti con l'Inter. Non abbiamo ancora chiuso nulla con loro, ma la trattativa è ben avviata. Chiaro che passi tutto dalla volontà del giocatore, poi bisognerà discutere dei salari. I colloqui sono fissati alla fine dell'anno. Lo stesso Gabigol ha fatto sapere che vuole parlare del suo futuro a fine stagione, che ora è stata allungata a dopo il Mondiale per club".