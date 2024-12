Garnacho vince il Premio Puskàs per il gol più bello: superato Dimarco

Getty Images

Il miglior gol del 2023-2024 è di. L'attaccante argentino del Manchester United ha vinto il premio Puskas per aver segnato una rete da stropicciarsi gli occhi: il 26 novembre 2023. Un gol alla Wayne Rooney, simile a quella giocata dell'ex attaccante di Everton e Red Devils, che tredici anni fa segnò una rete-capolavoro al Manchester City.- Il gol di Garnacho è stato il più votato, superando l'eurogol dell'esterno dell'Inter Federico Dimarco cheLa partita finì 2-0 per i nerazzurri con Calhanoglu che ha chiuso i giochi su rigore, con quei tre punti la squadra di Inzaghi si riprese il primo posto in classifica salendo a +2 sulla Juventus. La settimana successiva ci fu la sosta e poi Juve-Inter, finita 1-1 con le reti di Vlahovic e Lautaro.

Hassan Al Haydos (Qatar)Terry Antonis (Melbourne City)Yassine Benzia (Algeria)Walter Bou (Lanús)Michaell Chirinos (Honduras)Federico Dimarco (Inter)Alejandro Garnacho (Manchester United)Mohammed Kudus (West Ham United)Denis Omedi (Kitara)Paul Onuachu (Trabzonspor)Jaden Philogene (Hull City)