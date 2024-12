Fifa The Best Award, tutti i premi: Vinicius miglior giocatore

AFP via Getty Images

A meno di due settimane dalla fine dell'anno è tempo di bilanci, uno sguardo indietro per capire cos'è stato di questo 2024. Ricordare. I successi e i fallimenti, le esultanze e quelle sliding doors che hanno cambiato il futuro di qualche giocatore.. Dal miglior giocatore al miglior allenatore, passando per la Top 11 del 2024 e altri premi. Tanto Real Madrid, che nel 2024 ha vinto Liga, Supercoppa spagnola e - soprattutto - la 15a Champions League della storia.

: Vinicius junior (Real Madrid): Carlo Ancelotti (Real Madrid): Emiliano Martinez (Aston Villa): Alejandro Garnacho (Manchester United): Martinez (Aston Villa); Carvajal (Real Madrid), Rudiger (Real Madrid), Dias (Benfica), Saliba (Arsenal); Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City), Kroos (Real Madrid); Yamal (Barcellona), Haaland (Manchester City), Vinicius junior (Real Madrid).: Aitana Bonmatí (Barcellona)

: Emma Hayes (USA): Alyssa Naeher (Chicago Red Stars): Marta (Orlando Pride): Naeher (Chicago Red Stars); Battle (Barcellona), Girma (san Diego Wave), Paredes (Barcellona), Bronze (Barcellona/Chelsea); Bonmatì (Barcellona), Guijarro (Barcellona), Horan (Lione), Portilho (Corinthians); Graham Hansen (Barcellona), Paralluelo (Barcellona).: Thiago Maia (Internacional) per aver salvato una donna durante le devastanti inondazioni che hanno colpito il Rio Grande do Sul.: Guilherme Gandra Moura (piccolo tifoso del Vasco da Gama che soffre di una rara malattia chiamata epidermolisi bollosa)

- L'attaccante del Real Madrid Vinicius junior ha commentato la vittoria del premio come miglior giocatore dell'anno: "Per me sembrava impossibile arrivare su questo palco,". Il giocatore ha ringraziato tutto il Real Madrid, senza dimenticare della sua ex squadra, il Flamengo e dei compagni e dello staff della nazionale brasiliana. Inoltre l'attaccante ha citato anche la famiglia e gli amici che gli sono sempre stati vicini.