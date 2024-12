Perché Rashford e Garnacho sono stati esclusi dal derby di Manchester

Getty Images

Il nuovo allenatore del Manchester United Ruben Amorim ha fatto una scelta forte prima del derby contro il City di Guardiola:. Una decisione puramente tecnica dietro alla quale non ci sono infortuni o problemi tecnici, destinata a far discutere nelle prossime settimane; indipendentemente da come finirà la partita. Dietro l'esclusione potrebbero esserci dei motivi legati al mercato, con i due giocatori che saranno osservati speciali nella sessione di gennaio.- A spiegare il motivo che l'ha spinto a lasciare fuori Rashford e Garnacho per la gara col Manchester City è stato direttamente Amorim: "Ho informato Garnacho e Rashford su WhatsApp - ha detto l'allenatore a Sky Sports UK prima dell'inizio della partita -. È semplicemente una valutazione, lo sanno; è solo una semplice scelta. Io faccio attenzione a tutto: al modo in cui mangi, al modo in cui ti vesti per andare a una partita... Faccio la mia valutazione e poi decido”.

- Con la sessione di gennaio alle porte, se dovessero esserci dei malumori in casa Manchester United non è escluso che si possa anche pensare a una cessione dei due giocatori. Per l'attaccante inglese si parla già da tempo di una possibile cessione: l'ingaggio alto potrebbe convincere i Red Devils a farlo partire di fronte a un'offerta importante, in passato è stato accostato dal Psg ma un vera e propria trattativa tra i due club non c'è mai stata.nel nuovo progetto di Amorim.