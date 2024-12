La liberazione di Lautaro: l'Inter vola da capolista e atterra a -1, ora sorride Conte

Redazione Calciomercato

Cambia la classifica e (probabilmente) cambierà ancora domani, quando il Napoli riceverà il Venezia per sorpassare la coppia nerazzurra compattata dai risultati del sabato:Un punto di differenza per la Dea, ma con la “solita” partita da recuperare per i campioni in carica.Nel tardo pomeriggio era stato Inzaghi corsaro a Cagliari , poi in prima serata Gasperini ha rimediato , scrollandosi di dosso - grazie al gol di- la pressione messa sulla Dea non tanto dalla vittoria dell’Inter quanto dal gol dia caccia del spettacolo sognato da tifosi in estasi. Mentre la Lazio giocava (e dominava i primi 45 minuti) l’Inter era in volo da Cagliari a Milano, in traiettoria con vista Roma, magari proprio lo stadio Olimpico. L’Inter volava in testa alla classifica proprio mentre volava di ritorno dalla Sardegna. Poi è atterrata a un punto. E la corsa continua.Contro il Cagliari, alla fine contestato dai propri tifosi, la squadra di Inzaghi ha giocato abbastanza male il primo tempo e molto bene il secondo. Ha sbloccato grazie alla palombella furba di, con Scuffet stralunato dalla traiettoria. Poi ha consolidato cone stravinto con il rigore trasformato da. Migliore in campo, che pure ad un certo punto sembrava non voler infierire sulla sua ex squadra del cuore. Finalmente Lautaro, dunque. Nel primo tempo aveva fatto più finte che passaggi, bisticciando anche con l’irascibile Mina, come peraltro succede a quasi tutti gli attaccanti della serie A. Il colombiano del Cagliari è un litigioso, si sa, non è una novità.La novità è cheDavvero. Si intuisce da come ha esultato. Si capisce anche dall’insolita astinenza: mai, in carriera, gli era successo di restare a digiuno per otto partite e mezza.