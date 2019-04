A poco più di 24 ore di distanza dal comunicato ufficiale redatto in maniera congiunta dai tifosi del Napoli aderenti ai gruppi della Curva A e B dello stadio San Paolo, nel quale si annunciava la fine dello storico gemellaggio con i sostenitori del Genoa, anche le sigle organizzate dei fan rossoblù scrivono la parola fine a questa lunga pagina di tifo.



"Verificata l'autenticità del comunicato in oggetto - si legge nella lapidaria nota diffusa dal gruppo Ultrà Genoa CFC 1893 - prendiamo atto del suo contenuto. Il gemellaggio è finito. Onore a tutti gli ultras scomparsi".



Al comunicato hanno apposto il proprio beneplacito anche altre 8 sigle organizzate: Via Armenia 5r, Brigata Speloncia 2003, Levante Rossoblù, Up The Scarves, Banda Matuzalem, Ringhiera Ostile, GAV 2003 e Old Block.