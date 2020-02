Il netto cambio di marcia attuato dal Genoa nelle ultime settimane è corrisposto con una significativa modifica anagrafica. Nell'ultimo turno di campionato, quello che ha visto i rossoblù trionfare a Bologna, il Grifone è sceso in campo con una formazione seconda per anzianità al solo Parma, la cui età media superava, seppur di appena 27 giorni, i 30 anni.



Un dato in netta contrapposizione rispetto a quello fatto registrare dai liguri ad inizio stagione. Nella prima gara dell'attuale Serie A l'allora squadra allenata da Aurelio Andreazzoli si esibì in casa della Roma con una formazione la cui media era di quattro anni più giovane rispetto a quella vista al Dall'Ara.



Un divario netto che evidenzia come dalle parti di Villa Rostan abbiano deciso di puntare decisamente sull'esperienza per provare ad inseguire quella salvezza che solo un mese fa sembrava quasi un'utopia.



Del resto già il mercato di gennaio aveva lasciato intendere questa tendenza. A fronte della cessione di molti under 23 (Kouame, Radu, Agudelo) sono stati inseriti giocatori come Perin, Masiello, Behrami, Eriksson, Iago Falque, Destro. Tutta gente con una carta d'identità decisamente più importante ma con, evidentemente, ancora tanta voglia di correre dietro al pallone.