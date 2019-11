Già privo di cinque giocatori infortunati (Criscito, Sturaro, Favilli, Pajac e Lerager) e afflitto dal pensiero di poter perdere anche Kouame, il Genoa domenica pomeriggio contro l'Udinese dovrà fare i conti con altre due defezioni.



SANZIONI - Le espulsioni rimediate mercoledì sera nello sfortunato incontro con la Juventus priveranno infatti Thiago Motta sia di Francesco Cassata che di Federico Marchetti. Il centrocampista spezzino, cacciato dal campo ad inizio ripresa per somma d'ammonizioni, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo mentre per il portiere le gare di sosta forzata saranno ben due. L'estremo difensore era stato espulso direttamente dalla panchina qualche minuto dopo il rosso inflitto al compagno ​"per avere, al 12° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose".



EMERGENZA - Ma se l'assenza di Marchetti non avrà praticamente conseguenze sulle scelte tattiche di Motta, ben diverso appare il peso della rinuncia a Cassata. Nelle prime due gare dirette dal tecnico italo-brasiliano l'ex mediano del Sassuolo è infatti sempre partito titolare. La sua defezione, inoltre, va ad aggiungersi a quelle di Lerager e Sturaro, riducendo all'osso le scelte dell'allenatore genoano nel reparto nevralgico del campo.



SOLUZIONI - Scontata a questo punto la conferma di Schone e Agudelo ai quali con ogni probabilità verrà affiancato Radovanovic, tenuto a riposo contro la Juve. Poche, ma non nulle, le possibilità di vedere in campo dal primo minuto il polacco Filip Jagiello, finora utilizzato appena 12' in tutta la stagione.