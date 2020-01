Alla fine Mimmo Criscito ha deciso di seguire il cuore.



Niente spazio all'orgoglio, ferito dalla volontà espressa dal Genoa di rinunciare al suo capitano, per il numero 4 rossoblù che al termine di una giornata interminabile pare aver optato per restare al Grifone, declinando l'offerta della Fiorentina.



A convincere il 32enne di Cercola a non abbandonare la Liguria hanno contribuito in maniera decisiva le migliaia di dimostrazioni di affetto giunte nei suoi confronti in questi giorni da altrettanti tifosi genoani. Criscito per loro è da sempre un simbolo e una bandiera e lui ha intenzione di continuare ad esserlo. Nonostante qualcuno in società non la pensi come lui.