La stagione di George Puscas al Genoa non si può certo dire che finora si stata all'altezza delle aspettative. Spesso chiamato in causa da Alberto Gilardino per sostituire l'acciaccato Mateo Retegui, l'attaccante rumeno sta palesando parecchie difficoltà nel rapportarsi con il calcio di Serie A.



Eppure al giocatore cresciuto nel vivaio dell'Inter gli estimatori non sembrano mancare. Secondo La Gazzetta del Mezzogiorno, infatti, per il 27enne di Marghita starebbe facendo un pensiero il Bari, club in cui Puscas ha già militato da giovanissimo, nel 2015-16, lasciando un ottimo ricordo di sé.



Già in estate i pugliesi avevano tentato invano di riportare il giocatore al San Nicola. Un tentativo andato a vuoto che tuttavia a gennaio i galletti potrebbero ritentare, questa volta probabilmente con maggior fortuna.