Un Ferraris pieno all’inverosimile e traboccante di passione e di gioia ha reso un toccante omaggio a colui che per anni ne ha difeso onore e colori in giro per i campi d’Italia e d’Europa.



A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara di campionato contro il Bari i tifosi del Genoa hanno voluto omaggiare Mimmo Criscito, giunto alla sua ultima gara da calciatore, con una targa ricordo personalizzata. Il numero 4 rossoblù, ancora reduce da un infortunio muscolare, inizierà la partita dalla panchina pronto a subentrare a gara in corso per ricevere per l’ultima volta l’abbraccio della sua gente.



Con la maglia del Grifone, con cui aveva debuttato in prima squadra a sedici anni nel 2003, Criscito ha giocato 290 gare.